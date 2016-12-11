Горбатюк: найближчим часом ГПУ завершить розслідування справи проти Лукаш
У найближчі тижні Генеральна прокуратура України оголосить про завершення розслідування справи проти екс-міністра юстиції України Олени Лукаш.
Про це повідомив глава департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "112 Україна".
"У нас закінчується розслідування за підозрою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш. Сподіваємося, що в найближчий тиждень-два прокурор повинен оголосити про завершення розслідування. Їй передадуть матеріали для ознайомлення", – сказав Горбатюк.
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Лукаш підозрюють у заволодінні 2,5 мільйона гривень із державного бюджету України та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Як повідомляв УНІАН, за словами Горбатюка, ГПУ також відкрила кілька проваджень щодо ситуації з неправильним інформуванням інститутів ЄС, які перевіряли діяльність міністра юстиції в той час, коли цю посаду обіймала Лукаш.