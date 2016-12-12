Активісти: українські судді зберігають більше 1 мільярда гривень готівкою

Судді тримають готівкою більше 1 мільярда гривень, повідомляється на сторінці проекту Prosud у Facebook.

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"Трошки статистики: 1 055 562 917 гривень - стільки, згідно е-декларацій за 2015 рік, зберігають судді та члени їх родин готівкою", - сказано у повідомленні.

Згідно з рейтингом, який склали активісти, найбільшу кількість готівки має суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти - 23 млн 328 тисяч 400 грн. Другою найбагатшою за за об'ємами готівки є інша суддя Господарського суду Києва - Ганна Бондаренко (13 млн 120 тисяч грн.).

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України за результатами аналізу інформації, наведеної в електронних деклараціях чиновників, розслідує 10 кримінальних проваджень.