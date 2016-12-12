НАБУ продовжує аналізувати е-декларації: розслідують уже 10 справ

Як повідомляється на сайті НАБУ, Бюро розпочало розслідування ще семи кримінальних проваджень на підставі аналізу інформації в е-деклараціях. Відомості про це внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань упродовж 7-9 грудня.

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Зокрема, дві справи відкрили за фактом внесення недостовірних даних народними депутатами (ст. 366-1 Кримінального кодексу України). Одну — через незаконне збагачення заступника голови облради (ч.3 ст. 368-2 КК України – «незаконне збагачення особи, яка займає особливо відповідальне становище»).

Відомості про ще чотири кримінальні справи внесли до ЄРДР за фактом незаконного збагачення та внесення недостовірних відомостей до е-декларацій трьома суддями. Стосовно двох суддів детективи Бюро розслідують скоєння злочину, передбаченого ч.2. ст. 368-2 КК України. Третій суддя фігурує у двох справах за фактами незаконного збагачення (ч.3 ст. 368-2 КК України) та внесення недостовірних відомостей до е-декларацій (ст. 366-1 КК України).

«Таким чином, загальна кількість проваджень, зареєстрованих детективами Бюро за результатами аналізу е-декларацій, сягнула 10», - наголосили в НАБУ.

Разом з тим у відомстві не назвали прізвища осіб, стосовно яких проводиться розслідування.

В НАБУ нагадали, що 17 листопада були зареєстровані перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Два провадження відкриті стосовно народних депутатів України і одне — представника судової гілки влади. Досудове розслідування в цих провадженнях триває.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого і нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, одержані на державній службі.