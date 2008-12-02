У БЮТ знають, що в четвер Верховна Рада буде з головою

БЮТ готовий до створення коаліції лише за умови, якщо прем’єр-міністром України буде Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання УНІАН: «Чи реальна коаліція за участю БЮТ, коли прем’єр-міністром України не є Юлія ТИМОШЕНКО?», І.КИРИЛЕНКО відповів: «Ні, не реальна».

Він зазначив, що нинішній прем`єр готова взяти на себе відповідальність, і можливе переформатування уряду.

Водночас І.КИРИЛЕНКО заявив: «Якщо на перше місце будемо ставити посаду, то нас звинуватять, що ми деремося за портфелі».

І.КИРИЛЕНКО переконаний, що у четвер, 4 грудня, парламент обере спікера, створить коаліцію і розпочне розгляд законопроектів. (У роботі ВР сьогодні було оголошено перерву до 4 грудня - УНІАН).

Він вважає, що бездіяльність парламенту викличе у народу обурення, тому у політиків «інстинкт самозбереження має спрацювати».