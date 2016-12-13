Савченко вийшла з "Батьківщини" ще у жовтні - сестра

Про це на своїй сторінці у Facebook написала її сестра Віра Савченко.

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"Коли Надія їхала на суд до Карпюка і Клиха (він відбувся 26 жовтня - Ред.), вона написала заяву на вихід з партії. Але партія про це заговорили лиш зараз. Чому?)" - йдеться у її повідомленні.

Раніше депутат від фракції "Батьківщина" Іван Крулько заявив, що Савченко вийшла із партії. "Так, я підтверджую це", – сказав він, не уточнивши інших деталей.

Водночас у прес-службі Савченко поки що цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Як повідомляв УНІАН, вчора лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи на прохання журналістів зустріч Савченко у Мінську з ватажками терористичних організацїй «ДНР» та «ЛНР», сказала, що Савченко не координує свої дії з партією «Батьківщина».