Савченко вийшла з "Батьківщини" – депутат

Про це в коментарі УНІАН повідомив депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько.

«Так, я підтверджую це», – сказав він, не уточнивши інших деталей.

Водночас у прес-службі Савченко поки що цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

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Як повідомляв УНІАН, вчора лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи на прохання журналістів зустріч Савченко у Мінську з ватажками терористичних організацїй «ДНР» та «ЛНР», сказала, що Савченко не координує свої дії з партією «Батьківщина».

На уточнююче запитання, чи розглядатиметься питання про можливе виключення Савченко із фракції «Батьківщина», Тимошенко відповіла, що на засіданні фракції буде розмова із Савченко щодо її дій.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.

Савченко очолювала виборчий список "Батьківщини"на дострокових парламентських виборах восени 2014 року.