Савченко збирається продовжувати роботу у комітеті з нацбезпеки

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Мене абсолютно не лякає будь-яка дія з боку Верховної Ради, тому що всі ми рівні в очах народу… Стосовно того, що буде в комітеті: щоб зробити якусь дію, має бути не лише бажання людей, це має бути обґрунтоване якимись законними підставами і фактами. Немає жодних законних підстав позбавляти мене членства в комітеті з нацбезпеки й оборони, тому що державну таємницю я зберігати вмію, це можна перевірити. Не думаю, що хоча б один народний депутат так часто звітує всім структурам з безпеки України, як я», – сказала Савченко.

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Вона також заявила, що її не лякає можливість позбавлення недоторканності, і виступила за скасування недоторканності для всіх депутатів.

Савченко також пообіцяла продовжувати переговори для звільнення полонених, «для припинення війни, налагодження миру в Україні».

«Взагалі державницька політика в Україні має бути врешті-решт визначена: що у нас – війна чи АТО, і що ми робимо у подальшому: ми з’єднуємо Україну чи ми відмовляємося від якихось територій», – наголосила депутат.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони направив звернення до Служби безпеки України стосовно перевірки інформації про зустріч Савченко, яка є членом цього комітету, з керівниками угруповань «ЛНР» і «ДНР» Ігорем Плотницьким і Олександром Захарченком.