Таємна зустріч у Мінську: Фейгін оцінив можливість того, що Савченко працює на ФСБ

Таку думку висловив адвокат Марк Фейгін, коментуючи зустріч Савченко з лідерами бойовиків в Мінську, пише Гордон.

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"Захарченко і Плотницький не є суб'єктами ні політичних відносин, ні міжнародного права. На їх участі в переговорах наполягає Росія, так як це є визнанням їх суб'єктності. І це дуже важливо. Якщо б це був двосторонній конфлікт без участі в ньому РФ, тоді переговори з усіх питань потрібно було б вести як раз з Плотницьким і Захарченком, представниками так званих утворень. Але очевидно, що Москва повністю контролює ці утворення і приймає щодо них рішення", – зазначив Фейгін.

На його думку, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" не відбудеться.

"Не буде ніякого обміну "всіх на всіх", Савченко не контролює ситуацію з полоненими. У Києві ніхто їй відповідні повноваження не давав. Питання обміну полоненими контролює українська влада, але не Савченко. Київ не піде на переговори з Захарченком і Плотницьким, так як наполягає на переговорах саме з Росією, яка реально є учасником конфлікту на Донбасі. В цілому ж переговори, про які заявила Савченко, можливі. Особливо в європейських країнах підтримується такий конфіденційний формат. Приміром, у Німеччині велися такі переговори у зв'язку з дією ряду радикальних груп. Тобто там такі переговори припускають, коли вони вимушені", – підкреслив адвокат.

Він не виключає, що переговори Савченко з ватажками бойовиків на Донбасі контролювала Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ.

"Я думаю, що тут присутня ФСБ. Вони контролюють цю ситуацію. Я не кажу, що Савченко працює на ФСБ. Поки я її захищав, нічого навіть віддалено подібного не проглядалося. Мова швидше за все йде про роль українського політика Віктора Медведчука та інших людей, наближених до Москви. Вони цю ситуацію використовують у своїх інтересах. А Надія в силу своєї політичної недалекоглядності цього до кінця не розуміє. Зрештою, це її політичний вибір", – резюмував адвокат.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.