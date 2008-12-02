УНП ініціює заборону на пропаганду комунізму

Депутати з фракції Української народної партії у Львівській обласній раді розпочали збір підписів депутатів щодо проведення позачергової сесії Львівської обласної ради, на якій буде запропоновано ухвалити звернення до Верховної Ради України з вимогою заборони в Україні комуністичної більшовицької ідеології (марксизму-ленінізму-сталінізму) та запровадження кримінальної відповідальності за її пропагування.

Раніше, 25 листопада, під час позачергової сесії Львівської обласної ради фракція УНП оприлюднила заяву щодо «Заборони комуністичної більшовицької ідеології (марксизму-ленінізму-сталінізму)».

У тексті цієї заяви, зокрема, зазначається: «в ці дні ми вшановуємо пам’ять 19 мільйонів українців, які загинули під час Голодомору. Це дає нам підстави стверджувати, що комуністична ідеологія є злочинною та людиноненависницькою. Злочини комуністичного режиму в Україні були безпосереднім наслідком втілення комуністичної ідеології”. Тому фракція УНП звертається до Львівської обласної ради із закликом скликати позачергову сесію, на якій ініціювати перед Верховною Радою України законопроект про заборону комуністичної ідеології.

“Зокрема, передбачити заборону реєстрації нових та скасувати реєстрацію існуючих політичних партій та громадських організацій, які пропагують комуністичну більшовицьку ідеологію та заборону їх символів і їх згадку в назвах підприємств та товарних брендах, заборону розповсюдження друкованої та аудіовізуальної продукції, яка пропагує таку ідеологію і передбачити кримінальну відповідальність та пропаганду комуністичної (більшовицької ідеології (марксизму-ленінізму-сталінізму)», - говориться у зверненні.