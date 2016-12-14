Порошенко прокоментував самодіяльність Савченко у Мінську: це не піде на користь ні їй, ні Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час перебування з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

«Я нікому не дозволю вдавати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію, якими б мандатами це не прикривалось. До речі, я дійсно дуже шкодую, бо ця людина пройшла величезні випробування. І я думаю, що такі кроки ні їй не на користь, ні країні», - заявив Порошенко.

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В той же час президент наголосив, що українська влада докладатиме максимум зусиль, щоби повернути додому заручників, які незаконно утримуються як у РФ, так і на окупованій території Донбасу.

"На окупованій території, яка на сьогоднішній день знаходиться під контролем Російської Федерації, ті, хто окупував територію, мають понести абсолютно чітку відповідальність", - додав Порошенко.

Він подякував представнику України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірині Геращенко і ТКГ за наполегливі зусилля у поверненні українських заручників додому.

"Думаю, що найближчим часом ви почуєте дуже важливі ініціативи з цього приводу", - додав він.

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.

За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити "мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".

Крім того, Савченко підкреслила, що їздила в Мінськ не з дипломатичним паспортом. "Я з дипломатичним паспортом їжджу тільки в ті відрядження, куди мене відправляє Верховна Рада України. Я їздила з українським паспортом", - сказала вона.

У партії "Батьківщина", в свою чергу, чий виборчий список Савченко очолювала на дострокових парламентських виборах восени 2014 року, заявили, що нардеп не координує свої дії з партією та бере участь у новому політичному проекті.

Згодом стало відомо, що Савченко вийшла з партії.