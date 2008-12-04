Є два варіанти коаліції: "усі, крім БЮТ" і "усі, крім НСНУ"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує два варіанти розвитку подій щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про ці сценарії М.ТОМЕНКО повідомив учора на брифінгу у Житомирі.

"Найгірше для України - це не приймати жодного рішення по створенню парламентської коаліції. Наразі ми маємо трьох ключових гравців в Україні. Українська політика дуже персоніфікована, можна мислити категоріями доктрин, програм, але ми однаково знаємо, що саме політичні гравці домовляються. Так сталося, що трикутник влади "Президент В.ЮЩЕНКО – прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО - голова ВР А.ЯЦЕНЮК" не пройшов випробовування", - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він вважає, що нині існує два вірогідних сценарії розвитку політичних подій.

Згідно з першим варіантом, на думку М.ТОМЕНКА, "Президент домовляється з теперішнім лідером опозиції В.ЯНУКОВИЧЕМ, і все стає на свої місця, тоді Партія регіонів голосуватиме за кандидатуру ПЛЮЩА на посаду голови ВР, а В.ЯНУКОВИЧ стає прем’єр-міністром".

"БЮТ в такому випадку, очевидно, буде в опозиції, і це теж вихід з ситуації, а до двох ключових гравців - В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА - можуть підтягнутися Блок Литвина, КПУ. Тоді стане зрозумілим, що відбувається в Україні", - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він припустив, що у випадку нереалізації цього сценарію розвитку подій "можлива домовленість навколо формату, коли Ю.ТИМОШЕНКО залишається прем’єром, і головою ВР стає депутат або з Партії регіонів, або з Блоку Литвина".

"Такий формат також може бути, і в ньому є можливість об’єднання від двох до чотирьох з половиною фракцій", - підсумував М.ТОМЕНКО.

"От така коаліція теж можлива. Найгірше, якщо взагалі ніякого рішення про створення коаліції не буде прийнято. Поганий шлях, який Президенту підказали, - це обрання голови ВР, але не створення парламентської коаліції. До кризи це могло бути, можна було б жити без коаліції, а зараз ні", - переконаний заступник голови ВР.