Є два варіанти коаліції: "усі, крім БЮТ" і "усі, крім НСНУ"
Розмірковує Микола Томенко
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує два варіанти розвитку подій щодо створення коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про ці сценарії М.ТОМЕНКО повідомив учора на брифінгу у Житомирі.
"Найгірше для України - це не приймати жодного рішення по створенню парламентської коаліції. Наразі ми маємо трьох ключових гравців в Україні. Українська політика дуже персоніфікована, можна мислити категоріями доктрин, програм, але ми однаково знаємо, що саме політичні гравці домовляються. Так сталося, що трикутник влади "Президент В.ЮЩЕНКО – прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО - голова ВР А.ЯЦЕНЮК" не пройшов випробовування", - зазначив М.ТОМЕНКО.
Він вважає, що нині існує два вірогідних сценарії розвитку політичних подій.
Згідно з першим варіантом, на думку М.ТОМЕНКА, "Президент домовляється з теперішнім лідером опозиції В.ЯНУКОВИЧЕМ, і все стає на свої місця, тоді Партія регіонів голосуватиме за кандидатуру ПЛЮЩА на посаду голови ВР, а В.ЯНУКОВИЧ стає прем’єр-міністром".
"БЮТ в такому випадку, очевидно, буде в опозиції, і це теж вихід з ситуації, а до двох ключових гравців - В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА - можуть підтягнутися Блок Литвина, КПУ. Тоді стане зрозумілим, що відбувається в Україні", - зауважив М.ТОМЕНКО.
Він припустив, що у випадку нереалізації цього сценарію розвитку подій "можлива домовленість навколо формату, коли Ю.ТИМОШЕНКО залишається прем’єром, і головою ВР стає депутат або з Партії регіонів, або з Блоку Литвина".
"Такий формат також може бути, і в ньому є можливість об’єднання від двох до чотирьох з половиною фракцій", - підсумував М.ТОМЕНКО.
"От така коаліція теж можлива. Найгірше, якщо взагалі ніякого рішення про створення коаліції не буде прийнято. Поганий шлях, який Президенту підказали, - це обрання голови ВР, але не створення парламентської коаліції. До кризи це могло бути, можна було б жити без коаліції, а зараз ні", - переконаний заступник голови ВР.