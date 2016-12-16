У РФ пропонують ввести суворий облік українців, які прибувають в окупований Крим

Федеральне агентство у справах національностей (ФАДН) РФ пропонує запровадити механізм суворого обліку осіб, які в’їжджають на територію окупованого Криму із України. Про це заявив заступник начальника управління моніторингу, аналізу і прогнозу ФАДН РФ Андрій Комісаров пише ТАСС.

Він зазначив, що міграційний режим і окупованому Криму потрібно будувати, враховуючи його «стратегічно важливо місце розташування та конфлікту стосунки із сусідньою Україною».

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"Буквально 13 грудня директор ФСБ зробив заяву про зростання загрози терактів українських диверсійних груп у Криму. У зв'язку з цим очевидна необхідність розробки заходів щодо максимально суворого обліку осіб, які прибувають на територію Криму з України та контролю за їхнім перебуванням на півострові", - заявив він.

Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали в окупованому Криму проукраїнського активіста Ігоря Мовенка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

"У Севастополі співробітники ФСБ затримали проукраїнського активіста Ігоря Мовенка, якого у вересні побили за українську символіку і символіку підрозділу "Азов" на вулиці міста. Бив, судячи з відео і свідченнями очевидців, співробітник поліції в штатському, натовп навколо підтримувала", - йдеться в повідомленні.