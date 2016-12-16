ФСБшники затримали в Криму проукраїнського активіста, "вибивають" зізнання в екстремізмі - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

"У Севастополі співробітники ФСБ затримали проукраїнського активіста Ігоря Мовенка, якого у вересні побили за українську символіку і символіку підрозділу "Азов" на вулиці міста. Бив, судячи з відео і свідченнями очевидців, співробітник поліції в штатському, натовп навколо підтримувала", - йдеться в повідомленні.

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Кримська правозахисна група, яка зв'язалася з дружиною активіста Валентиною Мовенко повідомила, що обшук відбувся вранці. У Мовенка вилучили ноутбук, жорсткі диски, телефон, і після цього відвезли до полудня привезли назад в наручниках, і відвезли знову.

Активіст встиг сказати дружині, що його побили, погрожують арештом, якщо він не визнає провину у справі про екстремізм.

Крім того, за інформацією журналіст, вчора, 15 грудня, на ринку Привоз в Сімферополі в ході поліцейського рейду затримали як мінімум 5 чоловік з українськими паспортами.

Вранці 8 грудня в тимчасово окупованому Криму, в селі Серебрянка Роздольненського району, співробітники ФСБ затримали українського активіста Володимира Балуха.