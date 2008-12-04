Партія регіонів відрядила гінців на чотири сторони

Партія регіонів сьогодні розпочинає офіційні переговори на тему підписання антикризової коаліційної угоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

За даними прес-служби, призначено переговорників з усіма парламентськими фракціями: Андрій КЛЮЄВ відповідає за переговори з БЮТ, Олександр ЄФРЕМОВ – з “Нашою Україною – Народною самообороною”, Володимир РИБАК – з КПУ, Микола АЗАРОВ – з Блоком Литвина.

Як підкреслили в Партії регіонів, суть проекту антикризової коаліційної угоди складають виключно економічні питання. До нього не включене жодне ідеологічне питання. Основна мета документу – негайне виведення України з кризи і збереження робочих місць, повідомили в прес-службі ПР.