Правозахисники розповіли, скільки суд у Гаазі вивчатиме звіт про злочини Росії в Криму

Про це в своїй статті для газети "Дзеркало тижня. Україна" пише представник правозахисної організації «Центр інформації з прав людини» Микола Мирний.

Автор вказує, що Офіс прокурора в Гаазі не обмежений часовими рамками, а вивчення російсько-грузинського збройного конфлікту зайняло у нього вісім років, оскільки уряд вводив суд в оману. "Грузинське питання затягнулося так довго, бо уряд цієї країни вводив в оману суд, запевняючи, що він розслідує злочини в Південній Осетії. Як відомо, МКС працює на принципі компліментарності. Тобто він починає розслідувати злочини тільки в тому разі, коли розуміє, що країна не хоче або з різних причин не здатна розслідувати міжнародні злочини", – йдеться в статті.

За словами Мирного, правозахисники не схвалюють того, що в результаті дій президента Петра Порошенка перспектива приєднання України до МКС відсунулася на три роки. Так, голова Європейського комітету проти тортур Микола Гнатовський вважає, що в якості повноправного члена суду Україна могла б заощадити багато часу. "Ми знову стали в позицію об'єкта замість того, щоб бути активним суб'єктом. Ми відкрилися і сказали суду: "Ось дивіться на всю нашу білизну і думайте, що з цим робити". Якби ми були членом МКС, то могли б відразу передати ситуацію на розгляд прокурору і, як мінімум, зекономили б час на одному етапі - попередньому розслідуванні", - пояснює він, відмовляючись прогнозувати, чи порушить гаазький прокурор справу за злочинами в Криму.

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Правозахисники, при цьому, сходяться в думках про те, що в разі порушення справи, розслідування буде складним, якщо врахувати ізольованість півострова і відмову РФ від співпраці з МКС.

Як повідомлялося, в листопаді Група правозахисників направила на розгляд Міжнародного кримінального суду звіт з доказами злочинів проти людяності на території окупованого РФ Кримського півострова.

15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Вже на наступний день, 16 листопада, президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про намір Росії не ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.