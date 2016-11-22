ГПУ до кінця року передасть суду в Гаазі додаткові докази злочинів проти Майдану, на Донбасі та в Криму – Луценко

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок в Гаазі під час круглого столу "Тяжкі злочини та велика корупція: перетинання скоєння та відповідальності", який відбувся на полях 15-ї Асамблеї держав-учасниць МКС.

За словами Луценка, про це йшлося під час зустрічі з прокурором Офісу Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда напередодні.

«Ми плануємо до кінця цього року надати додаткову інформацію, яка буде обґрунтовувати поширеність і масовість злочинів під час подій на Майдані, а також щодо військових злочинів та злочинів проти людяності на сході України», - зазначив генпрокурор.

В інтерв'ю журналістам генпрокурор нагадав, що Україні потрібне залучення МКС оскільки її національні можливості не дозволяють притягнути до відповідальності організаторів всіх цих злочинів, зокрема, «Януковича та його оточення, яке ховається, в основному, в Москві».

Читайте такожЛуценко просить суд у Гаазі допомогти покарати організаторів злочинів на Майдані та військове керівництво РФ

«Також там, у Москві, ховаються ті, хто давав накази; які порушують міжнародне законодавство про правила ведення війни; які розв'язали війну і скоюють масові злочини проти мирного населення та українських військовослужбовців. Тому ми звертаємося за допомогою», - наголосив Луценко.

При цьому він уточнив, що стосовно російської сторони мова йде про розгляд ролі «міністра оборони РФ, 18 генералів, 2 адміралів і ще ряду високих чинів ЗС РФ, які за даними слідства ГПУ, є причетним до розв'язання агресивної війни на території України».

«Вчора в офісі прокурора МКС ми розглядали докази про те, як під час подій під Ілловайськом РФ ввела свої регулярні сили в тил нашим військам, порушила домовленості про «зелений» коридор, про розстріли, про катування - все це підпадає під ознаку «воєнні злочини» і «злочини проти людяності». Наші докази дуже серйозні, і далі відбудуться офіційні процедури МКС і офісу прокурора. Вони можуть тривати довгий час», - сказав генпрокурор.

Луценко також підтвердив, що частиною розгляду є і справа щодо збитого літака Малайзійських авіаліній МН17.

Читайте такожЛуценко: У справах щодо злочинів проти активістів Майдану засуджено 35 осіб, у судових процесах - 152 людини

«МН17 розглядається як частина військових злочинів або злочинів проти людяності - тут є дискусія щодо кваліфікації. У розгляд навіть включені, можливо, дивні на перший погляд, але очевидні порушення правил окупації: окупанти завезли на територію окупованого Криму 72 тис. 766 росіян. Це заборонено міжнародним законодавством. 2 тис. 200 українських в'язнів було примусово видворено для відбуття покарання з Криму на територію Росії. Це також заборонено. Ці факти демонструють масовість порушення міжнародного права в багатьох сферах», - пояснив генпрокурор.

За його словами, ще одним важливим елементом розгляду є питання кримських татар, яке «постає дуже гостро».