Тимошенко сьогодні наклала табу на політику

Сьогодні на прес-конференції в Чернівецькій області прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася коментувати політичні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр попросила ставити запитання виключно по темі будівництва Дністровської ГАЕС.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться з робочою поїздкою в Чернівецькій області. Прем`єр ознайомилася з роботою Дністровської ГАЕС і взяла участь у заходах, присвячених монтажу гідроагрегату і наповнення водою котловану першої черги Дністровської ГАЕС.