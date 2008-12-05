Янукович сьогодні - у Вірменії

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Республіці Вірменія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ на запрошення керівників Вірменії візьме участь у заходах, присвячених 20-й річниці землетрусу у Спітаку та Гюмрі (колишній Ленінакан). 7 грудня 1988 року, стався катастрофічний землетрус у Вірменії, який практично вщент зруйнував ці два міста.

20 років тому В.ЯНУКОВИЧ працював генеральним директором великого виробничого об`єднання "Донбастрансремонт", на якому працювало понад 30 тисяч осіб.

Маючи великий досвід роботи в екстремальних умовах, отриманий, зокрема, на роботах з ліквідації наслідків аварій на шахтах і загалом у гірській промисловості, В.ЯНУКОВИЧ брав активну участь у наданні допомоги потерпілим від землетрусу. Під його керівництвом відбувалися комплектація рятувальних загонів і будівельних підрозділів, організація їх роботи на місці аварії, забезпечення робіт з ліквідації наслідків землетрусу необхідними матеріалами та механізмами.

Сам В.ЯНУКОВИЧ брав активну участь у розробленні та здійсненні оперативних заходів щодо надання необхідної допомоги людям.

У Єревані заплановано зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Вірменії Сержем САРГСЯНОМ і колишнім президентом Вірменії Робертом КОЧАРЯНОМ.

Також під час поїздки заплановане спілкування В.ЯНУКОВИЧА з пресою.