Київ перетворюється на феодальну державу - Андрієвський

Влада Черновецького проводить послідовну роботу зі знищення місцевого самоврядування у Києві. Про це напередодні Дня місцевого самоврядування заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«140 стаття Конституції визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, - зауважив Дмитро Андрієвський. - Проте ця норма у Києві не лише ігнорується, але й свідомо порушується. Протягом кількох років Черновецький та його оточення звужують повноваження місцевих громад, концентруючи владу у столиці навколо себе. Завдяки Черновецькому районні ради не мають права розпоряджатися комунальним майном. Віднедавна навіть таке дріб`язкове рішення, як встановлення кіоску, вирішується на загальноміському рівні. І я вже не кажу про абсурдну бюджетну політику, коли з районів забираються практично всі зароблені ними кошти».

На думку Дмитра Андрієвського, чи не найпоказовішим прикладом ставлення Черновецького до прав територіальних громад стала ініціатива щодо скорочення кількості районів, проти якої вже висловилися тисячі киян.

«Якщо Черновецький продовжить діяти у тому ж дусі, Київ перетвориться на феодальну державу з удільним князьком на чолі. На жаль, сьогодні місцева громада не може самостійно захиститися від безвідповідальної політики такої влади. Інститут місцевих референдумів, як показала практика, не діє. Тому, передусім, потрібно вносити зміни до закону про місцеве самоврядування. Громада повинна мати можливість, зробивши хибний вибір, позбавити влади недостойного керівника», - зазначив політик.

Нагадаємо, що 7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування.