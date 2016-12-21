Верховна Рада вирішила працювати у середу лише у комітетах, без пленарної роботи

Як передає кореспондент УНІАН, за цю пропозицію голови ВР Андрія Парубія проголосували 230 народних депутатів із 365, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожУ Раді триває засідання, на якому планується розглянути проект бюджету-2017 (пряма трансляція)

Також, депутати Верховної Ради вирішили 10-13 січня 2017 року працювати з виборцями замість пленарної роботи.

За цю пропозицію проголосували 243 народних депутата із 367, зареєстрованих у сесійній залі.

Календарним планом передбачалося, що з 10 до 13 січня депутати мали брати участь у пленарних засіданнях.

Зазначимо, що зараз депутати перейшли до розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік.

Голова ВР Андрій Парубій зазначив, що загалом розгляд законопроекту триватиме близько 40 хвилин.

Наразі з трибуни розпочав виступ міністр фінансів України Олександр Данилюк.