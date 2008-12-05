Янукович готовий відмовитися від претензій на крісло прем'єра?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ готовий відмовитися від претензій на пост прем`єр-міністра України на користь країни.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на запитання УНІАН, чи готовий він відмовитися від поста прем`єра у разі створення коаліції з БЮТ, зважаючи на заяви представників фракції БЮТ про те, що лише Юлія ТИМОШЕНКО має очолювати уряд.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Україні «дуже важкий період чергових випробувань», і в цій ситуації не можна допустити, щоб парламент не працював.

Лідер Партії регіонів вважає, що потрібно терміново ухвалювати антикризову програму, закони і «негайно починати їх виконувати».

«Тому зараз не до політичних амбіцій і не до крісел», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не маю права як людина, як політик думати про себе особисто, про якусь посаду, я мушу думати про країну і про людей», - додав лідер Партії регіонів.

«Я прийму будь-яке рішення вольове», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.