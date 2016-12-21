"Газові схеми" Онищенка: нардеп-втікач каже, що дасть свідчення НАБУ по скайпу в четвер

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з журналістами по скайпу на прес-конференції в Києві.

“Вони (НАБУ - УНІАН) погодилися зі мною на завтра на мою скайп-конференцію”, - сказав Онищенко.

При цьому він зауважив, що під час допиту детективами НАБУ має намір надати їм докази щодо причетності чинного президента України до корупції.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн.

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Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Нещодавно Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенка. Депутат стверджує, що упродовж року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном.

Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у підкупі за готівку народних депутатів.

8 грудня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник заявили, що у НАБУ зареєстроване провадження за фактом заяви Онищенка про нібито підкупи депутатів.

17 грудня Холодницький повідомив, що НАБУ закриє провадження, яке було відкрито за заявою у ЗМІ Онищенка про нібито підкуп народних депутатів, якщо він не надасть відповідні матеріали протягом 10 днів.

«Цей серіал треба припиняти. Ми відкрили провадження на підставі публічної заяви Онищенка про те, що він причетний окрім злочинів, які йому інкримінує НАБУ до низки інших злочинів, і ми вкотре просимо надати усі необхідні матеріали. Натомість інформації і тих доказів, про які він говорить, ми не чуємо, ми бачимо тільки постійні його інтерв’ю тим чи іншим виданням», - наголосив керівник САП.