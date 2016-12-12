Інтерпол прийме рішення щодо розшуку Онищенка на початку наступного року

Про це ЛІГА.net повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало.

На сьогоднішній день Інтерпол не приймав жодних рішень щодо оголошення чи не оголошення в розшук Онищенка.

Тракало повідомив, що, згідно відповіді генерального секретаря Інтерполу, розгляд цього питання планується на наступній сесії комісії з контролю за файлами Інтерполу. Сесія пройде 23-26 січня 2017 року.

Як відомо, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації "газової схеми", в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

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Пізніше стало відомо, що у НАБУ взялися за перевірку інформації про нібито "компромат" скандального нардепа Олександра Онищенка на президента Петра Порошенка. Однак тоді зазначалося, що порушувати кримінальну справу на основі оприлюдненої інформації Онищенком, НАБУ не може.

Депутат стверджує, що він протягом року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у скуповуванні за готівку голосів у Верховній Раді, яке відбувалося через нього і декілька інших депутатів. 6 грудня було оприлюднено аудіозапис розмови Онищенка нібито з народним депутатом Олесем Довгим.

На записі співрозмовники обговорюють схему його звільнення від кримінальної відповідальності. Довгий вже підтвердив, що двічі зустрічався з Онищенком за кордоном. Однак, за його словами, він просто переконував Онищенка співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитки.