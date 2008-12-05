У Ющенка впевнені, що недбайливого суддю чекає покарання

«Апеляційний суд повернув справу про дострокові вибори Верховної Ради України з юридичної площини в політичну», - так прокоментував сьогоднішнє рішення Київського апеляційного адміністративного суду у справі про дострокові вибори парламенту керівник Служби з представництва у судах України інтересів Президента України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Руслан КИРИЛЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Р.КИРИЛЮК повідомив, що він відверто здивований сьогоднішнім рішенням Київського апеляційного адміністративного суду, який скасував за нововиявленими обставинами власну ухвалу щодо скасування сумнозвісної ухвали судді Окружного адміністративного суду міста Києва В.КЕЛЕБЕРДИ, якою було зупинено дію указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

«Жодних нововиявлених обставин заява представників Блоку Юлії Тимошенко не містила. Зазначені в ній доводи апеляційний суд досліджував при розгляді справи по суті і визнав необґрунтованими. Єдина мета, яку переслідували представники БЮТ, звертаючись з цією абсурдною з юридичної точки зору заявою, - це врятувати від притягнення до відповідальності В.КЕЛЕБЕРДУ», - заявив Р.КИРИЛЮК.

Однак він переконаний, що на сьогодні у Вищої ради юстиції є всі підстави для внесення Президенту України подання про звільнення судді з посади за порушення присяги. Ухвала В.КЕЛЕБЕРДИ про забезпечення позову БЮТ скасована головою Окружного адміністративного суду міста Києва, тобто не є чинною, і це дає можливість членам Вищої ради юстиції надати їй належну юридичну оцінку. При цьому незаконність ухвали є настільки очевидною, що сумнівів у самій оцінці не виникає ні у кого, відзначає Р.КИРИЛЮК.

«Дуже прикро, що політика продовжує превалювати в судах над юриспруденцією», - зазначив Р.КИРИЛЮК.

Також він висловив упевненість в тому, що спроби врятувати недбайливого суддю є марними - справедлива відповідальність невідворотна.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Київський апеляційний адміністративний суд за заявою БЮТ переглянув своє рішення від 28 жовтня 2008 року, яким було задоволено скаргу Секретаріату Президента України на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинку виборчого процесу, та скасував його.

За словами народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко Володимира ПИЛИПЕНКА, одночасно цим же рішенням Апеляційний суд відмовив Президенту України у задоволенні його апеляції.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2008 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці.

28 жовтня цей апеляційний адмінсуд своїм рішенням скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 10 жовтня про призупинення дії указу Президента про розпуск ВР і призначення дострокових виборів та припинив апеляційне провадження у цій справі, задовольнивши скаргу Секретаріату Президента.

Між тим Президент В.ЮЩЕНКО 10 жовтня призупинив свій указ про проведення дострокових виборів 7 грудня.