Ющенко занепокоєний, що реального бюджету так і немає
О.Шлапак повідомить про це в неділю
Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний тим, що уряд досі не запропонував реалістичного законопроекту про державний бюджет на наступний рік. Про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК в інтерв`ю телеканалам «1+1» та «Інтер», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зокрема, під час інтерв`ю телеканалу «Інтер» О.ШЛАПАК передав позицію глави держави, який занепокоєний тим, що уряд досі не запропонував реалістичного законопроекту про державний бюджет на наступний рік.
«Президент декілька разів зобов`язував Кабінет Міністрів нарешті підготувати реальний бюджет, який базувався би не на тому баченні розвитку економіки, яке ми мали кілька місяців назад, а на тому, що ми маємо на сьогодні», - сказав перший заступник глави Секретаріату.
Він нагадав про указ Президента «Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні» від 17 листопада, відповідно до якого Кабінет міністрів мав внести у двотижневий строк допрацьований проект закону про Державний бюджет України на 2009.
Натомість, констатував О.ШЛАПАК, уряд продовжує затягувати бюджетний процес з тим, щоб не мати головного фінансового документу до кінця поточного року. У разі здійснення такого сценарію, попередив перший заступник глави Секретаріату, виникне розбалансування в сфері державних фінансів.
«Ми будемо мати абсолютно незбалансований головний фінансовий документ країни, оскільки прожити по старому бюджету в нових умовах буде практично неможливо, а тим більше, за умов кризи», - сказав О.ШЛАПАК.
За інформацією прес-служби, основними темами розмови з «1+1» стали ситуація у банківській системі та валютний курс. Окремо було обговорено результати співпраці з Міжнародним валютним фондом.
О.ШЛАПАК підтвердив, що заходи, вжиті українськими урядовими інституціями, зокрема, Національним банком, для подолання наслідків світової фінансової кризи отримали позитивну оцінку місії МВФ в Україні.
«МВФ є більшим оптимістом щодо того, як нам вдасться врегулювати ситуацію», - сказав О.ШЛАПАК.
Інтерв`ю вийде в ефір «1+1» у підсумковому випуску новин ТСН у неділю, 7 грудня, о 19:30. В ефірі телеканалу «Інтер» інтерв`ю буде показано у підсумковому інформаційному випуску «Подробиці тижня» у неділю, 7 грудня, о 20:00.