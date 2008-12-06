Томенко: переговори ідуть як раніше, тільки змінилася тема ультиматуму

Формування коаліції ВР має відбуватися виключно навколо захисту національних інтересів, а не з точки зору забезпечення чиїхось ультиматумів.

Таку думку сьогодні кореспонденту УНІАН висловив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, коментуючи перебіг коаліційних переговорів.

За його словами, БЮТ проводить консультації з усіма політичними силами ВР, оскільки фракція ухвалювала рішення щодо можливого створення коаліції з усіх п’яти політичних сил.

При цьому коментуючи переговори з НУ-НС, М.ТОМЕНКО наголосив, що форма цих переговорів не змінилася.

«Якщо раніше як ультиматум висувалася позиція щодо Грузії, то зараз це ультиматум про обрання головою ВР Івана ПЛЮЩА», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що БЮТ є прихильником двох позицій, навколо яких має створюватися нова коаліція, зокрема, це дії щодо захисту України від кризи та створення коаліції, яка б була спроможна ухвалювати оперативні рішення.

«Варіант створення коаліції в 226 народних депутатів або під забезпечення обрання голови ВР представника від НУ-НС чи іншої політичної сили не буде підтримуватися. Має бути коаліція захисту національних інтересів, а не забезпечення ультиматумів», - сказав заступник голови ВР.