Ющенко знайшов заступників голови свого Секретаріату серед молодих міністрів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Арсенія ЯЦЕНЮКА першим заступником глави Секретаріату Президента України - Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України.

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

32-річний А.ЯЦЕНЮК має юридичну та економічну освіту. З 2003 по 2005 був першим заступником голови Нацбанку України, з березня по вересень 2005 р. - першим заступником голови Одеської облдержадміністрації. З вересня 2005 р. по серпень 2006 р. – міністр економіки України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Віктора БОНДАРЯ заступником глави Секретаріату Президента України.

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

30-річний В.БОНДАР з 28 вересня 2005 р. по 4 серпня 2006 р. обіймав посаду міністра транспорту та зв`язку України.