На посаду голови УНП було висунуто три кандидатури

Юрія КОСТЕНКА переобрано головою Української народної нартії на Х звітно-виборному з’їзді УНП, що відбувся 6 грудня у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, на посаду голови партії було висунуто три кандидатури: Ю.КОСТЕНКА, голову Рівненської обласної організації УНП Василя ЧЕРВОНІЯ та голову Черкаської обласної організації Леоніда ДАЦЕНКА.

За результатами таємного голосування, у якому взяли участь 1324 делегати, за Ю.КОСТЕНКА проголосували 855, за В.ЧЕРВОНІЯ – 407, за Л.ДАЦЕНКА – 62 делегати.

Крім того, на з’їзді обрано шістьох заступників голови партії: Олександра СЛОБОДЯНА, Ярослава ДЖОДЖИКА, Івана ЗАЙЦЯ, Андрія ДАВИДЕНКА, Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та Ганну СКРИПНИК.

Першим заступником голови УНП обрано І.ЗАЙЦЯ.