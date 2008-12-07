Гриценко звертається до Ющенка як до Головнокомандувача

Колишній міністр оборони, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Президент як Верховний Головнокомандувач має невідкладно внести до Верховної Ради законопроект про чисельність армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив на прес-конференції у Львові.

На його думку, сьогодні ні парламент, ні уряд, ні самі Збройні сили не знають, якими їх бачить керівництво держави у питанні чисельності.

За словами А.ГРИЦЕНКА, згідно з чинним законодавством до кінця цього року в армії має залишитися 191 тисяча осіб особового складу.

«Згідно з попередніми планами, які й досі чинні, передбачалося подальше скорочення Збройних сил десь на 9-10 тисяч. Але Президент сказав, що треба планувати збільшення чисельності армії. За словами Юрія ЄХАНУРОВА (міністра оборони України – УНІАН), мова йшла про збільшення на 21 тисячу осіб. Ціна питання – мільярди гривень», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він переконаний, що доки не буде внесений законопроект про чисельність Збройних Сил у 2009 році, ні уряд, ні в парламент не матимуть законодавчих підстав для того, щоб розраховувати військовий бюджет на наступний рік. «Доки цього не буде зроблено, всі заяви про увагу до армії - це лише ритуальні заклинання і побажання, їх потрібно викласти у вигляді законопроекту», - вважає голова Комітету.

Підсумовуючи висловлене, А.ГРИЦЕНКО закликав Президента, уряд, Міноборони та генштаб чітко визначити, закріпивши указом, зміни до Державної програми розвитку Збройних Сил, де чітко дати відповідь на питання про термін переходу армії на контрактну основу.