Ющенко: місцеві громади завжди були основою нашої державності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників з Днем місцевого самоврядування.

Про це повідомляє офіційне представництво глави держави.

“Це свято символізує утвердження принципів правової держави, невід`ємною складовою яких є регіональна ініціатива, самоуправління та демократія”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО у привітанні.

Він наголосив, що “місцеве самоврядування має в Україні глибокі історичні традиції. Територіальні громади завжди були основою нашої державності, відігравали важливу роль у житті суспільства”.

На переконання Президента, “нині перед нами стоїть завдання виробити ефективну політику державного управління, досягнути інституціонального і суспільного консенсусу, налагодити оптимальні зв`язки між структурами центральної та місцевої влади”.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну і самовіддану працю і побажав щастя, здоров`я, успіхів та нових здобутків на благо України.

Довідка УНІАН. Згідно з указом Президента від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 День місцевого самоврядування в Україні відзначається щорічно 7 грудня.