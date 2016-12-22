Рада не буде розглядати питання введення візового режиму із РФ - Ар'єв

Питання щодо введення візового режиму із Російською Федерацією не будуть виносити на розгляд Верховної ради. Про це заявив нардеп, голова підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин комітету Ради з закордонних справ Володимир Ар'єв, передає «РБК-Україна».

За словами Ар’єва це питання не в компетенції парламенту.

"Ніколи не винесуть це питання (на голосування, - ред.). Це не в компетенції Верховної Ради, це в компетенції уряду. Верховна Рада не вводить візовий режим", - заявив Ар'єв.

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Нардеп наголосив, що парламент може лише закликати уряд прийняти відповідне рішення.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

"По-перше, звичайно, маємо рухатися в напрямку того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії в Україну. Але реально давайте чесно собі скажемо: ми маємо війну з Росією на сьогодні. Війну, причому, класичну і гібридну. Але в той же час у нас є декілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, як ми будемо в подальшому запроваджувати візовий режим", - сказав Клімкін.

Міністр зауважив також, що візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами.