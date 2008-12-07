У Вірменії вшановують жертв страшного землетрусу 1988 року

Жителі Вірменії сьогодні вшановують жертв руйнівного землетрусу, який стався 7 грудня 1988 р.

Рівно 20 років тому, об 11.40 місцевого часу потужні підземні поштовхи силою в 10 балів за 12-балльною шкалою за півхвилини зруйнували майже всю північну частину республіки. За 30 секунд був знищений Спітак, зруйновані Ленінакан (нині Гюмрі), Кіровакан (нині Ванадзор) і Степанаван. Всього в результаті руйнівного землетрусу постраждали 21 місто і 350 сіл, причому 58 з них були зруйновані повністю. За офіційними даними, загинули 25 тисяч людей, 140 тисяч стали інвалідами, 514 тисяч втратили житло. Землетрус вивів з ладу близько 40% промислового потенціалу країни.

Для участі в заходах, присвячених роковинам землетрусу, до Вірменії прибули делегації з більш як 20 країн, представники яких брали участь в рятувальних і відбудовних роботах. Зокрема, серед запрошених нинішній лідер Партії регіонів Віктор Янукович, який наприкінці 1980-х керував ВО "Донбастрансремонт" і брав участь у відбудовних роботах у Спітаку. Як раніше повідомляла прес-служба Партії регіонів, влада Спітака вирішила назвати одну з вулиць ім`ям Януковича.

Керівники Вірменії відвідали міста і райони, що постраждали від землетрусу, поклали вінки і квіти до пам`ятників і місць поховань жертв стихії.

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