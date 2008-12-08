Тимошенко вже дала гарантії Януковичу - експерти

Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що створення коаліції БЮТ і Партії регіонів стане стабілізуючим чинником для української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в поширеному сьогодні на прес-конференції в Києві аналітичному матеріалі щодо політичної ситуації, яка склалася.

На думку експертів АМС, БЮТ і Партія регіонів, очевидно, відійшли від проблеми того, хто повинен стати прем`єр-міністром. Зокрема, на їхню думку, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і його соратники одержали гарантії дотримання їхніх інтересів без посади керівника виконавчої влади.

При цьому експерти вважають, що питання посади голови Верховної Ради й низки ключових позицій у Кабміні якраз можуть стати такою гарантією.

Водночас, на думку експертів, для Партії регіонів залишається актуальною проблема груп впливу навколо В.ЯНУКОВИЧА. «Зокрема, група БОЙКА-ЛЬОВОЧКІНА, ведучи переговори з Секретаріатом Президента, водночас підсвідомо очікує кадрових пропозицій, на які зараз розраховують люди, близькі до братів КЛЮЄВИХ», - вважають експерти.

Експерти АМС вважають, що створення коаліції БЮТ-Партія регіонів саме по собі стане стабілізуючим чинником для української економіки та іноземних інвесторів.

На їхню думку, в разі досягнення стратегічних домовленостей про розподіл сфер впливу можна буде говорити про цілісну економічну стратегію розвитку, яка передбачатиме жорсткі методи регулювання економіки, швидку приватизацію, залучення додаткових ресурсів, жорсткі кроки на фінансовому ринку.

Експерти також не виключають, що в разі створення такої коаліції поновляться дискусії щодо конституційної реформи, зокрема, проведення в декілька етапів адміністративної та судової реформи.