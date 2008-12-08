Кріль вставив свої 5 принципів у майбутню коаліцію

Народний депутат України, лідер партії "Єдиний центр" Ігор КРІЛЬ пропонує 5 принципів, на яких має базуватися нова парламентська коаліція. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Спочатку формують цілі, а потім шукають засоби для їх досягнення. А не навпаки. Тому перед створенням нової коаліції її учасники повинні чітко сказати, для чого вони об‘єднуються», - таку позицію висловив лідер "Єдиного центру" під час програми "Шустер Live" на ТРК "Україна".

Він вважає, що незалежно від складу нової більшості, її діяльність повинна базуватися на таких 5 основних принципах. Перший принцип: прізвищ прем‘єр-міністра та членів уряду не має бути серед кандидатів у Президенти України. В умовах кризи прем’єр-міністр має перейматися виключно економікою країни, а не президентськими виборами. Другий: коаліційна угода повинна бути прийнята у формі законодавчого акту. Це зробить її обов‘язковою до виконання. Третій: коаліційна угода повинна бути конкретним планом роботи законодавчої та виконавчої влади. Звітування за виконання пунктів угоди має відбуватися щомісяця. Четвертий принцип: публічні зобов‘язання щодо мораторію на розгляд низки політичних питань: питання мови, НАТО, зміни підпорядкування центральних органів влади. І п’ятий - після обрання нового прем’єр-міністра у двотижневий термін він має подати на затвердження парламенту антикризову програму дій уряду на 2009 рік.

«Якщо такі принципи будуть дотримані, це стане важливим доказом того, що нова коаліція створюється не для переділу державних посад чи власності, а для вирішення конкретних соціально-економічних проблем, які стоять перед країною. Коаліцію, що буде сформована на таких принципах, готові підтримати депутати "Єдиного центру", - підсумував І.КРІЛЬ.