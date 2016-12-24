Основа для встановлення миру у 2017 році: голова британського МЗС закликав дотримуватись "режиму тиші" на Донбасі

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон закликав сторони виконувати домовленості щодо припинення вогню на сході України. Про це йдеться в коментарі міністра, який оприлюднено на сайті МЗС Великобританії.

"Я вітаю оголошення про припинення вогню на сході України після високого рівня насильства, що спостерігалося останніми днями", - заявив Джонсон.

За його словами, конфлікт на Донбасі досі має руйнівний вплив на мільйони людей, які знаходятья по обидві сторони від лінії розмежування.

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"Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню і використати його як основу для досягнення прогресу у встановленні тривалого миру на сході України в 2017 році", - заявив глава МЗС Великобританії.

Нагадаємо, у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що сподіваються на встановлення довготривалого перемир'я на Донбасі у зв'язку з наміром сторін воєнного конфлікту дотримуватися «режиму тиші» з опівночі 24 грудня.

Про це йдеться у заяві речника Джона Кірбі, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту. "Сполучені Штати вітають заяву Тристоронньої контактної групи про домовленість щодо режиму припинення вогню на сході України у свята, що повинно розпочатися у Різдвяну ніч опівночі (з 00:00 24 грудня - УНІАН)", - сказав Кірбі.

Крім того, президент України Петро Порошенко привітав досягнення у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі щодо запровадження режиму припинення вогню з опівночі 24 грудня.

«Закликаю Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, а також імплементацію інших домовленостей, зокрема щодо невідкладного звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, у тому числі на російській території», - сказав президент.