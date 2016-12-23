Порошенко закликав РФ дотримуватись домовленостей щодо "режиму тиші" на Донбасі та звільнення заручників

Президент України Петро Порошенко привітав досягнення у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі щодо запровадження режиму припинення вогню з опівночі 24 грудня.

Про це йдеться в коментарі глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.

«Розраховую, що завдяки цим заходам, які реалізовуватимуться напередодні новорічних та різдвяних свят, режим припинення вогню на Донбасі набуде постійного характеру», - зауважив Порошенко.

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Він наголосив, що Україна підтверджує готовність виконати як цю, так і інші Мінські домовленості.

«Закликаю Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, а також імплементацію інших домовленостей, зокрема щодо невідкладного звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, у тому числі на російській території», - додав президент.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловлюють прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.

"Зазначалось, що бойовики згодились на цю дату. "Ми, члени Тристоронньої контактної групи, і представники ОРДО і ОРЛО, підкреслюючи необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність щодо дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з 00.00 годин 24 грудня цього року за київським часом", - заявив Сайдік.