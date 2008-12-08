Ющенко натякнув, що дострокові вибори може поновити у будь-який момент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що зараз в парламенті відбувається «тіньова змова бізнес-угруповань».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, позиція Президента щодо ситуації в парламенті залишається незмінною: народні депутати мають якнайшвидше відновити діяльність парламенту, сформувати коаліцію і почати дієву роботу.

«Уже три місяці країна позбавлена парламенту, внаслідок цього заблоковано стратегічно важливі законодавчі рішення, зокрема, ухвалення антикризового пакету», - передала позицію Президента його прес-секретар.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, без подальшого законодавчого врегулювання уже прийняті антикризові заходи мають низьку ефективність і фактично втрачають сенс. На думку глави держави, сказала вона, у парламенті замість пошуку порозуміння відбувається тіньова змова бізнес-угруповань. За словами В.ЮЩЕНКА, ця змова не має нічого спільного із захистом національних інтересів, і фактично спрямована на руйнацію демократичних перетворень.

І.ВАННИКОВА нагадала, що саме тому В.ЮЩЕНКО завтра не братиме участі у засіданні Верховної Ради. Участь у засіданні парламенту, за словами І.ВАННИКОВОЇ, Віктор ЮЩЕНКО розцінює як діалог з українським суспільством. Натомість для глави держави є неприйнятним, коли його присутністю намагаються легалізувати “бізнес-тандем”.

І.ВАННИКОВА зазначила, що діалог Президента України з народними обранцями стане можливим лише після того, як депутати відновлять внутрішню самоорганізацію та оголосять політичні пріоритети.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент вкотре нагадує, що указ про дострокові парламентські вибори призупинено, а не скасовано.

Вона зазначила, що В.ЮЩЕНКО буде готовий повернутися до остаточного вирішення цього питання, якщо стане очевидним, що існування недієздатного парламенту блокує національну антикризову політику.

Як повідомляв УНІАН на засіданні Верховної Ради 353 народних депутати проголосували за те, щоб у вівторок, 9 грудня, провести спеціальне засідання ВР, на яке будуть запрошені Президент В.ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, підтримали ухвалення такого рішення 148 депутатів від Партії регіонів, 146 – від БЮТ, 12 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Як зазначив головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, на відповідному спецзасіданні буде розглянуто політично-економічну ситуацію в державі.