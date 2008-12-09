Литвин назвав свій варіант «найефективнішої коаліції»
08:27, 09 грудня 2008Політика
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«Коли буде невеличкий запас людей»
Найефективнішою була б коаліція у складі «Нашої України-Народної самооборони», БЮТу та Блоку Литвина.
Про це Володимир Литвин заявив в ефірі ICTV.
Оскільки, «коли буде невеличкий запас людей і буде потужне опонування, то прийматимуться рішення, які враховують інтереси всіх прошарків і настрій усіх регіонів».
Володимир Литвин вважає ймовірність створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів дуже високою, не підтримав кандидатури Івана Плюща, яку пропонує "НУ-НС" на посаду спікера парламенту. І визнав, що лише після обрання голови Верховної Ради стане можливим налагодження роботи парламенту і стабілізація ситуації в Україні.
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