Литвин назвав свій варіант «найефективнішої коаліції»

Найефективнішою була б коаліція у складі «Нашої України-Народної самооборони», БЮТу та Блоку Литвина.

Про це Володимир Литвин заявив в ефірі ICTV.

Оскільки, «коли буде невеличкий запас людей і буде потужне опонування, то прийматимуться рішення, які враховують інтереси всіх прошарків і настрій усіх регіонів».

Володимир Литвин вважає ймовірність створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів дуже високою, не підтримав кандидатури Івана Плюща, яку пропонує "НУ-НС" на посаду спікера парламенту. І визнав, що лише після обрання голови Верховної Ради стане можливим налагодження роботи парламенту і стабілізація ситуації в Україні.