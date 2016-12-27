Тука відреагував на блокаду "Л/ДНР"

07:58, 27 грудня 2016
Політика
12881 8

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що не довіряє організаторам блокади "Л/ДНР".

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Тука наголосив, що у нього не викликають довіри ініціатори акції. Крім того, він висловив обурення, що з жодною державною установою ці дії не узгоджувались.

Читайте такожБійці добровольчих батальйонів збираються створити штаб блокади окупованих територій

"Отже, встановлення будь-яких блокпостів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців", - йдеться у його повідомленні.

А намір "заморити голодом" при наявності більше 400 км неконтрольованого державного кордону - відверта маячня, наголосив Тука.

"Я не вірю в успіх такого "тиску на сепаратистів", окрім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів (що вже й почалось)", - заявив політик.

Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО заявили про початок економічної блокади окупованих бойовиками територій Донецької і Луганської областей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Товарна блокада окупованого Донбасу
Теги: #ЛНР#ДНР#Тука#блокада