Блокада "Л/ДНР": прикордонники прокоментували ініціативу ветеранів АТО

Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає 112 Україна.

"До ДПСУ у цьому випадку ніхто не звертався", - сказав Слободян.

За його словами, алгоритм дій прикордонників не змінився, проте служба готова до вироблення єдиних підходів щодо окупованих територій. Також Слободян зазначив, що дії з блокади повинні бути погоджені з діями ЗСУ і в жодному разі не загрожувати національній безпеці.

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"Що стосується нашого алгоритму дій, то він не зміниться. Ми діяли в рамках чинного законодавства, так і будемо діяти. Що стосується ініціатив у цьому випадку ветеранів АТО, то, я глибоко переконаний, що будь-які дії мають місце, якщо вони не шкодять національній безпеці України, це по-перше. А по-друге, якщо вони погоджені з діями Збройних сил України та інших правоохоронних органів і відповідають єдиному задуму. У цьому випадку, повторюся, поки до нас ніхто не звертався, але в будь-якому випадку ми готові до спілкування і вироблення якихось єдиних підходів у рамках цього плану дій, який стосується тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей", - сказав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня ветерани АТО заявили про початок економічної блокади окупованих бойовиками територій Донецької і Луганської областей.