Блокада "Л/ДНР": прикордонники прокоментували ініціативу ветеранів АТО
До Держприкордонслужби щодо економічної блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей поки ніхто не звертався.
Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає 112 Україна.
"До ДПСУ у цьому випадку ніхто не звертався", - сказав Слободян.
За його словами, алгоритм дій прикордонників не змінився, проте служба готова до вироблення єдиних підходів щодо окупованих територій. Також Слободян зазначив, що дії з блокади повинні бути погоджені з діями ЗСУ і в жодному разі не загрожувати національній безпеці.
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"Що стосується нашого алгоритму дій, то він не зміниться. Ми діяли в рамках чинного законодавства, так і будемо діяти. Що стосується ініціатив у цьому випадку ветеранів АТО, то, я глибоко переконаний, що будь-які дії мають місце, якщо вони не шкодять національній безпеці України, це по-перше. А по-друге, якщо вони погоджені з діями Збройних сил України та інших правоохоронних органів і відповідають єдиному задуму. У цьому випадку, повторюся, поки до нас ніхто не звертався, але в будь-якому випадку ми готові до спілкування і вироблення якихось єдиних підходів у рамках цього плану дій, який стосується тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей", - сказав Слободян.
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня ветерани АТО заявили про початок економічної блокади окупованих бойовиками територій Донецької і Луганської областей.