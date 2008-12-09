ПР і БЮТ підозрюють у намірах працевлаштувати Януковича

У Верховній Раді України будуть спроби "переламати через коліно" Конституцію з метою працевлаштування Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України.

Таку думку висловив народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) в інтерв’ю інтернет-виданню “Главред”.

Відповідаючи на запитання про можливі перспективи обрання Президента України у парламенті, А.ГРИЦЕНКО зазначив: “Зараз у повітрі дійсно висить можливість створення так званої “бульдозерної” коаліції Партії регіонів та БЮТ. Маючи 330 голосів, можна без перешкод приймати будь-які рішення, долаючи вето Президента”.

За словами народного депутата, “попередня інформація свідчить про те, що будуть спроби переламати через коліно Конституцію з метою працевлаштування Віктора Федоровича: можливо, будуть внесені зміни, ключовим моментом яких буде обрання президента в парламенті”.

“Я категорично проти цього, адже вважаю, що, по-перше, не можна забирати в людей фактично останнє, що у них залишилося з точки зору впливу на кадрову політику в державі, – всенародне обрання глави держави – Президента – Верховного головнокомандувача. Друге, що, мабуть, ще більш важливо: на переломному етапі глибокої кризи, яка не закінчиться ні через півроку, ні через рік, має бути сильна президентська вертикаль. Така вертикаль можлива лише тоді, коли президент обирається народом, а не шляхом кулуарних домовленостей кількох людей в парламенті”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, цей задум можна реалізувати в три етапи: до Нового року проголосувати зміни до Конституції в першому читанні. Під час парламентських канікул до наступної сесії отримати висновок Конституційного Суду, і в лютому-березні трьомастами голосів прийняти ці зміни в другому читанні. “Якщо підуть за зовсім екстремальним сценарієм, то можуть у перехідні положення оновленої Конституції записати пункт про введення її в дію негайно, з невідкладним обранням Президента в парламенті”, - зазначив народний депутат.

Водночас, він підкреслив, що цей шлях містить в собі небезпеку того, що, фактично, виштовхується з політичного майданчику нинішній глава держави. “І це погано, тому що дійсна консолідація влади можлива тільки за участю трьох – ЮЩЕНКА, ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО. Викинути будь-кого з них силою – це неминучий конфлікт. Президент як глава держави – це людина, на яку фактично замикаються всі силові структури, й цього не можна не враховувати. Але конфліктний розвиток подій, який може спричинити ще один указ про дострокові вибори, протистояння й бійки у Верховній Раді, спроби з’ясувати, хто за кого – це не те, що зараз потрібно державі?...” – констатував А.ГРИЦЕНКО.

Говорячи про можливі контрдії Секретаріату Президента, народний депутат зазначив, що “очевидно, Президент і ті, хто в Раді заявляють про його підтримку, робитимуть все можливе, щоб не допустити внесення таких змін до Конституції”.

“Втішає те, що проти анонсованих змін до Конституції виступає чимало депутатів різних фракцій, і я не виключаю, що і з цієї причини відновлення дієздатності Ради відбудете без “бульдозерної” коаліції, наприклад, обранням спікером Володимира ЛИТВИНА і утворенням неформалізованої більшості”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.