СБУ знайшла жінку, яка написала анонімку з погрозами голові РДА та його сім`ї

Співробітники Управління СБУ в Полтавській області виявили жінку, яка написала анонімку з погрозами на адресу голови райдержадміністрації і його сім`ї.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-групі Управління СБУ в Полтавській області, на адресу голови райдержадміністрації надійшов лист, в якому невідома особа погрожувала фізичною розправою йому і членам його сім`ї з вимогою припинити здійснення кадрових змін в районі.

Відповідно до законодавства, фактом погроз на адресу представника органів влади і його сім`ї зацікавилися співробітники Управління СБУ в Полтавській області. На основі аналізу тексту фахівці встановили ймовірний портрет зловмисника і провели комплекс оперативно-розшукових заходів. З часом оперативники встановили особу аноніма. Ним виявилася жителька цього ж району, яка під впливом аргументів і беззастережних доказів повністю визнала свою провину. Пізніше, під час бесіди з оперативними співробітниками УСБУ, автор анонімки запевняла, що не мала реальних намірів здійснити свої погрози, лист написала під впливом емоцій. Враховуючи щирі зізнання автора анонімної погрози і відсутність конкретних дій щодо їх реалізації, співробітники СБУ, в указаному випадку, обмежилися роз`яснювально-профілактичною бесідою.