Геращенко: поки формується команда Трампа, в Москві загострення - всіма способами намагається дискредитувати Україну

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи по вирішенню конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

"Зараз, напередодні формування нової адміністрації Трампа в Москві загострення..., треба всіма способами дискредитувати Україну і її керівництво", - підкреслила Геращенко.

За її словами, Кремль і повністю залежні від нього бойовики намагаються нав'язати "свій цинічний сценарій дискусії щодо заручників", маніпулюють цифрами, блокують процес звільнення, шантажують Україну її ж громадянами. При цьому терористи самі нічого не вирішують.

"Сценарії пишуть в Кремлі, скажуть віддати - віддадуть, скажуть блокувати, буде ось те, що відбувається останній рік, коли нам вдалося звільнити лише 17 осіб зі списку. Кому Москва скаже – того і передадуть. Коли Москва скаже - тоді і розблокують", - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що окупанти штучно занижують кількість утримуваних ними заручників.

"ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58! Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", - розповідає Геращенко.

Бойовики вимагають віддати їм тих, хто скоїв тяжкі злочини не в зоні АТО, тобто надають неправдиву інформацію і вимагають неможливого. Більше того, вони потребують амністії, зазначає Геращенко.

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З іншого боку, щоб штучно збільшити кількість заручників, терористи викрадають цивільних, які приїхали відвідати кого-то на окуповані території, і потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи передати тих, хто скоїв тяжкі злочини перед державою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міністерстві закордонних справ РФ оголосили, що Росія не є стороною Мінських угод – незважаючи на те, що комплекс заходів по їх виконанню підписав на той час посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а декларацію на підтримку цього документа підписав президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, згідно запису телефонної розмови «керівника департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю адміністрації глави «ДНР» Олени Алексєєвої з кореспондентом пропагандистського телеканалу LifeNews, звільнення двох жінок з полону бойовиків було здійснено за наказом Москви, при цьому представники «ДНР» не знали, кого вони відпускають.