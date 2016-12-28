В ОПОРІ пояснили передноворічне "засилля" політичної реклами на ТБ

Про це координатор виборчих і парламентських програм громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська написала у Facebook.

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На її думку, «засилля реклами партій на центральних телеканалах пов'язано лише з закінченням фіскального року, у зв'язку з чим потрібно витратити кошти, виділені на державне фінансування партій». «Партії поставлені в умови, коли якісно їх інвестувати в організаційну спроможність не мають часу, тому використовують найбільш затратну статтю витрат - реклама на ТБ», - зазначила Айвазовська.

Як повідомлялося, на багатьох телеканалах в останній місяць демонструється реклама деяких політичних партій. У зв’язку з цим в соціальних мережах люди висловлюють думки щодо можливості дострокових виборів до Верховної Ради.

Як відомо, 8 жовтня 2015 року парламент прийняв закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції». Документ запроваджує заходи, які повинні сприяти зменшенню ризиків політичної корупції у сфері фінансування політичних партій та передвиборної агітації.