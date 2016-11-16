Українці не довіряють політичним партіям через їх непрозоре фінансування – НАЗК

Про це Радецький сказав під час форуму «Наші гроші в політиці: версія 2.0».

«Через тіньове фінансування політичних партій українці масово не довіряють партіям, не вступають до лав політичних партій, а також не готові підтримувати політичні партії своїми внесками або благодійною допомогою», – сказав він.

За словами Радецького, соціологічні опитування показують, що й нинішні політичні проекти втрачають довіру українців, партії здебільшого не виправдовують очікувань українських громадян. «Здійснення незалежного державного контролю за партійними фінансами та впровадження державного фінансування статутної діяльності партій є фактично новелою для України на відміну від багаторічної практики європейських країн», – зауважив Радецький.

На його переконання, українське законодавство у сфері фінансування партій можна вважати одним із найбільш якісних порівняно з актами інших європейських краї, що відзначає Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Венеціанська комісія.

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При цьому Радецький зазначив, що в Україні, як і в більшості країн світу, щорічне державне фінансування надається не всім зареєстрованим політичним партіям, а лише тим, які відповідають певним вимогам.

Він нагадав, що у 2016 році право на таке фінансування отримали шість політичних партій. «Разом із впровадженням цієї новели чинним законодавством підвищено вимоги до джерел надходження коштів на підтримку політичних партій, встановлено обмеження в здійсненні внесків на підтримку партій, передбачено обов’язок подання звітів політичними партіями про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру», – сказав Радецький.

Як відомо, 8 жовтня 2015 року парламент прийняв закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції». Документ запроваджує заходи, які повинні сприяти зменшенню ризиків політичної корупції у сфері фінансування політичних партій та передвиборної агітації.