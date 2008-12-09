Регіонали натякають, що нова коаліція у ВР довго не протримається
Без комуністів 226 голосів не буде?
Партія регіонів сумнівається в життєздатності новоствореної коаліції без допомоги фракції Компартії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він привітав депутатів, які увійшли до коаліції, з її створенням, і Володимира ЛИТВИНА з обранням головою Верховної Ради.
Водночас О.ЄФРЕМОВ заявив, що депутати його фракції «слабко уявляють, як комуністи зможуть працювати з націоналістами».
Водночас він зазначив, що, як показало голосування за кандидатуру В.ЛИТВИНА, «без голосів фракції КПУ в новоствореної коаліції немає необхідних 226 голосів для ухвалення рішень у парламенті».
«Якщо не вистачає голосів без комуністів, то про яку коаліцію може йти мова?», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Він сказав, що для його фракції створення коаліції у складі трьох фракцій не стало несподіванкою, оскільки «вони до кінця намагалися її склеїти».
О.ЄФРЕМОВ додав, що, своєю чергою, Партія регіонів і надалі відстоюватиме ухвалення запропоновані нею законопроекти, оскільки, на його думку, вони підготовані на високому рівні.