Тарасюк підписав коаліційну угоду без узгодження з НУ-НС
18:58, 09 грудня 2008Політика
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Повідомляє прес-служба
Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.
Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК.
Проект коаліційної угоди народні депутати фракції «Наша Україна - Народна самооборона» планують розглянути й обговорити завтра на засіданні фракції.
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