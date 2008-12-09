Тарасюк підписав коаліційну угоду без узгодження з НУ-НС

Повідомляє прес-служба

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина. Про це УНІАН повідомили в прес-службі фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК. Проект коаліційної угоди народні депутати фракції «Наша Україна - Народна самооборона» планують розглянути й обговорити завтра на засіданні фракції.

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