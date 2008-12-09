Симоненко пояснив, чому комуністи голосували за Литвина

Лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО стверджує, що КПУ підтримала кандидатуру Володимира ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради з метою розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер КПУ повідомив журналістам у Верховній Раді.

«Ми проголосували за те, щоб працювала Верховна Рада», - сказав він.

Він нагадав, що зараз Україна перебуває в умовах економічної кризи і Верховній Раді конче необхідно працювати для ухвалення законопроектів з метою виходу з неї.

При цьому П.СИМОНЕНКО зазначив, що надалі фракція КПУ по кожному законопроекту буде визначатись окремо.

Він також додав, що фракція КПУ проголосувала за В.ЛИТВИНА як за поміркованого кандидата на посаду голови ВР. Він додав, що його фракція в жодному разі не підтримала б кандидатуру Івана ПЛЮЩА чи іншого кандидата від націонал-демократичних сил.