Блок Литвина отримає певну кількість посад у виконавчій владі

Фракція Блоку Литвина як один з учасників коаліції отримає певну кількість портфелів у виконавчій гілці влади.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, на сьогодні підписані усі документи щодо створення коаліції, які також передбачають розподіл посад між трьома фракціями, що утворили нову коаліцію. “З’явився новий член коаліції, який також бере на себе відповідальність за все, що відбувається і тому це учасник також отримає певну кількість портфелів”, - сказав він. В той же час, В.ПИСАРЕНКО не уточнив кількість посад в уряді, які дістануться представникам фракції Блоку Литвина, пославшись на те, що це зробить Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи є гарантія, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе на розгляд ВР кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністр, яку запропонує коаліція, народний депутат наголосив, що глава держави зобов’язаний це зробити. ”Якщо Президента не буде влаштовувати Юлія ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністр, то це буде питанням для розгляду”, - сказав він.