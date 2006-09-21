Придністров`я направило документи на вступ до Союзної держави Білорусі і Росії

Придністров`я за підсумками проведеного референдуму направило документи на вступ до Союзної держави Білорусі і Росії.

Про це повідомив президент невизнаної республіки Ігор СМИРНОВ сьогодні на прес-конференції в Москві, передає ІТАР-ТАСС.

Разом з тим, І.СМИРНОВ відзначив, що, «будучи невизнаною республікою, Придністров`я не має на це права».

Відповідаючи на питання про плани входження Придністров`я до складу Росії, президент Придністров`я наголосив, що «референдум проходив не про вступ, а про незалежність республіки». І.СМИРНОВ переконаний, що є необхідність у створенні власної держави для того, щоб зберегти придністровське суспільство, яке «формувалося століттями».

«Ми вибираємо Росію, оскільки вона була орієнтиром і для наших предків», - аргументував І.СМИРНОВ необхідність створення союзу Придністров`я з Росією.

Лідер невизнаної республіки відзначив, що для Придністров`я реакція США, Євросоюзу і деяких інших країн на підсумки проведеного 17 вересня референдуму не стали несподіванкою. «Прикриваючись словами про демократію, представники цього співтовариства хочуть нав`язати нам свої інтереси. Але 16 років незалежності для народів Придністровської Республіки стали доброю наукою, і ми знаємо, що таке справжня демократія», - наголосив він.

Довідка УНІАН. На референдумі 17 вересня в Придністров`ї 97,1% виборців підтримали курс на незалежність і висловились за союз з Росією.